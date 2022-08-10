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Боец UFC дал прогноз на бой казахстанца Тажиева в NAIZA: «Надеюсь на нокаут во втором раунде»

Узбекский боец UFC Махмуд Мурадов сделал прогноз на бой казахстанца Санжара Тажиева (3-2) и Амирхона Алиходжаева (4-2), который является бойцом лиги Мурадова: «Ждем хорошего выступления от Амирхона, мы работаем с нашими бойцами, стараемся привозить достойную оппозицию.

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