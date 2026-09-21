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Царьград

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Школьницу судят за поджог двух полицейских машин в Петербурге

Школьницу судят за поджог двух полицейских машин в Петербурге

Школьницу, поджёгшую 20 сентября два полицейских автомобиля на улице Марата, обвиняют в террористическом акте и покушении на него, а задержали её у второго отдела полиции на проспекте Тореза.

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