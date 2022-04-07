Международный союз биатлонистов полностью запретил использование фтора

Руководство Международного союза биатлонистов (IBU) приняло решение ввести полный запрет на использование фторосодержащих продуктов во всех соревнованиях с сезона-2022/23 Решение связано с рисками для здоровья спортсменов, сообщает пресс-служба IBU.
Руководство Международного союза биатлонистов (IBU) приняло решение ввести полный запрет на использование фторосодержащих продуктов во всех соревнованиях с сезона-2022/23 Решение связано с рисками для здоровья спортсменов, сообщает пресс-служба IBU.
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