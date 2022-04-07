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Международный союз биатлонистов полностью запретил использование фтора

Международный союз биатлонистов полностью запретил использование фтора

Руководство Международного союза биатлонистов (IBU) приняло решение ввести полный запрет на использование фторосодержащих продуктов во всех соревнованиях с сезона-2022/23 Решение связано с рисками для здоровья спортсменов, сообщает пресс-служба IBU.

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