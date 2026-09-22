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Царьград

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Коснется миллионов граждан: что случится с нашими деньгами 1 октября 2026 года

Коснется миллионов граждан: что случится с нашими деньгами 1 октября 2026 года

Рассказываем о главных нововведениях этой осени в России. С начала октября 2026 года вступает в силу ряд законодательных изменений, которые затронут миллионы граждан.

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