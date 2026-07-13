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Встреча с Евгением Цыгановым пройдет в ДК «Лурье»

Встреча с Евгением Цыгановым пройдет в ДК «Лурье»

Актер расскажет о своем Петербурге через личные воспоминания и истории.Евгений Цыганов19 июля ДК «Лурье» проведет в Санкт-Петербурге встречу с актером Евгений Цыганов в рамках проекта «Собрание сочинений.

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