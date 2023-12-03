Питер Уиндзор рассказал, что мешает Mercedes и Ferrari догнать Red Bull

Питер Уиндзор рассказал, что мешает Mercedes и Ferrari догнать Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolАвторитетный журналист Формулы 1 Питер Уиндзор считает, что в доминировании Red Bull Racing в последние два года виновато ограничение бюджетов.
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