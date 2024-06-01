В Петербурге наградили дизайнеров за лучшие костюмы по мотивам произведений Пушкина

Гала-показ прошел в рамках конкурса «Пушкинский бал» В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна подвели итоги международного конкурса дизайнеров и художников на лучший костюм героев произведений А.
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