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Не только о футболе

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Критерии МОК для допуска россиян на ОИ, победы «Локо» и «Юве», Магуайр – игрок ноября в АПЛ, решения ЭСК по Берише и Пиняеву, 1200-й матч Роналду, Черданцев получил ТЭФИ и другие новости

1. Российских спортсменов, прошедших квалификацию в своих видах спорта (на данный момент это 8 человек), допустят до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе.

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Комментарии
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Лена Мисько
У них и так арена круче некуда была, вот реально с жиру бесятся...
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7 час.
Максим Комаров
Она (Ледовый Дворец) никуда и не делась, почему, «была»? Но Ледовый принадлежит городу, а СКА-Арена - собственность ХК СКА. Ну и замыслили ее строить до СВО, до санкций. Чемпионат Мира она должна была принять в 2024 году. Вместе с Ледовым и Юбилейным.
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4 час.
КузнецовВВ
«Црвена Звезда» установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в домашних матчах чемпионата. Сербский клуб не проигрывает в 122 матчах подряд начиная с апреля 2018 года. Ранее этот рекорд принадлежал мадридскому «Реалу», который не проигрывал 121 матч подряд дома с 1957 по 1965 год. На данный момент после 17 сыгранных матчей сербской Суперлиги «Црвена Звезда» является лидером с 43 очками. При этом «Партизан» имеет такое же количество очков после 16 проведённых матчей в чемпионате.
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3 час.

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