Критерии МОК для допуска россиян на ОИ, победы «Локо» и «Юве», Магуайр – игрок ноября в АПЛ, решения ЭСК по Берише и Пиняеву, 1200-й матч Роналду, Черданцев получил ТЭФИ и другие новости

Лена Мисько У них и так арена круче некуда была, вот реально с жиру бесятся...

Максим Комаров Она (Ледовый Дворец) никуда и не делась, почему, «была»? Но Ледовый принадлежит городу, а СКА-Арена - собственность ХК СКА. Ну и замыслили ее строить до СВО, до санкций. Чемпионат Мира она должна была принять в 2024 году. Вместе с Ледовым и Юбилейным.