Критерии МОК для допуска россиян на ОИ, победы «Локо» и «Юве», Магуайр – игрок ноября в АПЛ, решения ЭСК по Берише и Пиняеву, 1200-й матч Роналду, Черданцев получил ТЭФИ и другие новости

1. Российских спортсменов, прошедших квалификацию в своих видах спорта (на данный момент это 8 человек), допустят до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе.
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