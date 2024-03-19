Энтони Эдвардс о данке через Джона Коллинза: «Был довольно далеко от кольца, но Бог все же пожелал, чтобы это случилось»

По словам защитника «Миннесоты», ему непросто было отправить мяч в цель. «Я думал, что не попаду, потому что находился довольно далеко от кольца, но Бог все же пожелал, чтобы это случилось.
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