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ФАС возбудила дела против МТС, «МегаФона» и Билайн. Они драли деньги за связь в Крыму

ФАС возбудила дела против МТС, «МегаФона» и Билайн. Они драли деньги за связь в Крыму

ФАС возбудила дела против МТС, «Мегафона» и «Билайна» за дополнительную плату за связь в Крыму и СевастополеФедеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела против крупнейших операторов связи — МТС, «Мегафон» и «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») — за взимание дополнительной платы за услуги связи в Крыму и Севастополе.

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