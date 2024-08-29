ФАС возбудила дела против МТС, «МегаФона» и Билайн. Они драли деньги за связь в Крыму

ФАС возбудила дела против МТС, «Мегафона» и «Билайна» за дополнительную плату за связь в Крыму и СевастополеФедеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела против крупнейших операторов связи — МТС, «Мегафон» и «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») — за взимание дополнительной платы за услуги связи в Крыму и Севастополе.