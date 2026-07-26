В сети высмеяли дизайн новых банкнот, предложенных ЕЦБ

После того как Европейский центральный банк (ЕЦБ) на этой неделе опубликовал десять возможных дизайнов банкнот евро следующего поколения и призвал граждан ЕС определить облик купюр, соцсети наполнились мемами и шутками по этому поводу.
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