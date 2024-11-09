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Контрафронт

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Более 20 человек погибли в результате взрыва на железнодорожной станции в Пакистане

Более 20 человек погибли в результате взрыва на железнодорожной станции в Пакистане

Жертвами теракта на западе Пакистана стали по меньшей мере 24 человека убитых и десятки раненых. Мощная бомба взорвалась в субботу на переполненном железнодорожном вокзале в Кветте, административном центре провинции Белуджистан.

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