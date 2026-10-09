Выживай или уезжай. Над Киевом "сгущаются тучи"

Киев готовится к зиме в режиме выживания. Мэр Виталий Кличко заявил агентству AFP, что нарушение водоснабжения грозит кризисом "весьма значительных масштабов", а городские власти готовят резервные системы отопления и запасы топлива, еды и воды .
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