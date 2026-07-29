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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бубнов о дебюте Касаджикова в РПЛ: «Голевая в стиле Батракова, Месси. Потом двух человек обвести «Оренбург» никуда не вылетит, они фарм-клуб «Зенита»

Александр Бубнов оценил дебют Андрея Касаджикова в Альфа-Банк РПЛ. В 1-м туре вингер « Оренбурга » забил гол и сделал ассист в матче с « Ростовом » (2:1).

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