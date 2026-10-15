Продюсер Яна Рудковская сообщила, что ей удалось безвозвратно удалить профили семи пользователей, которые, по её словам, пытались раскрутиться на скандалах вокруг её семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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