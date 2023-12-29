Разработан новый класс лекарственных препаратов

Nature Chemical Biology: разработан новый класс лекарств на основе пептидов Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны разработали новый класс лекарственных препаратов против широкого спектра различных заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии