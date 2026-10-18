В Европе всё интереснее и интереснее. На улицах крупнейших французских городов хаос и беспорядки. Вчера в Париже протестующие скандировали: «Людовик XVI, мы отрубили ему голову, Макрон, мы сделаем это снова!» Министерство внутренних дел сообщило о 272 задержанных по всей стране с утра, из них 163 в Париже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Молельные комнаты...
- «Просто ошибка»: ...
- Сеута захлебнулас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым