Соратник Кадырова раскрыл содержимое телефонов бойцов ВСУ со словами «волосы дыбом встают»

От содержимого телефонов бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) волосы дыбом встают. Содержимое гаджетов украинских солдат раскрыл соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает ТАСС.
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