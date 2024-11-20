Право работать удаленно матерям детей до трех лет рассмотрят в Госдуме

Депутаты Сергей Миронов Александр Аксененко планируют внести в Госдуму законопроект, который обяжет работодателей переводить беременных женщин и матерей с детьми до трех лет на удаленный режим работы по письменному заявлению .
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