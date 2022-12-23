Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

92 подписчика

Брэдли Бил обыграл Коллина Секстона и показал жест «слишком маленький»

Брэдли Бил обыграл Коллина Секстона и показал жест «слишком маленький»

Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил в 4-й четверти матча против «Юты» (112:120) обыграл Коллина Секстона и показал жест «слишком маленький».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх