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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Бастрыкин взял под контроль дело об избиении военных на рынке "Садовод"

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении военных на рынке "Садовод"

Глава Следственного комитета РФ поручил расследовать избиение двух участников спецоперации на рынке "Садовод".

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Аккуратно отстёгивать почки. Ломать шаловливые ручки  к тому же с поломанной челюстью очень не удобно орать русские свиньи. Ножки не трогать а то домой как будут добираться?
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1 час.
Наталья
Нужно было дождаться массового убийства людей чтобы начать действовать, а до этого на все призывы клали...
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55 мин.
Елена Таюрская
НАРОД РОССИИ ВЫМИРАЕТ . ВОТ  И РЕШИЛИ ЭТУ ПУСТОТУ ЗАПОЛНИТЬ  МИГРАНТАМИ  . У НИХ НА 2 ГОДА 3 ОКОТА.  ИМ С НАШИХ НАЛОГОВ НА ДЕТЕЙ  ДЕНЬГИ ПЛАТИЛИ. НО СВИНЬЯМ ПОКАЗАЛОСЬ МАЛО. РОССИЯНАМ БЫ ТАК ПЛАТИЛИ.    ДОЧЕРИ  С 3 ДЕТКАМИ  В ДЕКРЕТЕ ОТКАЗАЛИ В ПОСОБИИ НА ДЕТЕЙ. А  В ЭТО ВРЕМЯ В СОСЕДНЕМ ОКНЕ  В ПАРАНЖЕ ТАК ВОЗМУЩАЛАСЬ. ЧТО ВО ВРЕМЯ НЕ ПЛАТЯТ. С НАШИХ ПОДОХОДНЫХ  ИХ СОДЕРЖАТ
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21 мин.

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