Бастрыкин взял под контроль дело об избиении военных на рынке "Садовод"

Аккуратно отстёгивать почки. Ломать шаловливые ручки к тому же с поломанной челюстью очень не удобно орать русские свиньи. Ножки не трогать а то домой как будут добираться?

Елена Таюрская

НАРОД РОССИИ ВЫМИРАЕТ . ВОТ И РЕШИЛИ ЭТУ ПУСТОТУ ЗАПОЛНИТЬ МИГРАНТАМИ . У НИХ НА 2 ГОДА 3 ОКОТА. ИМ С НАШИХ НАЛОГОВ НА ДЕТЕЙ ДЕНЬГИ ПЛАТИЛИ. НО СВИНЬЯМ ПОКАЗАЛОСЬ МАЛО. РОССИЯНАМ БЫ ТАК ПЛАТИЛИ. ДОЧЕРИ С 3 ДЕТКАМИ В ДЕКРЕТЕ ОТКАЗАЛИ В ПОСОБИИ НА ДЕТЕЙ. А В ЭТО ВРЕМЯ В СОСЕДНЕМ ОКНЕ В ПАРАНЖЕ ТАК ВОЗМУЩАЛАСЬ. ЧТО ВО ВРЕМЯ НЕ ПЛАТЯТ. С НАШИХ ПОДОХОДНЫХ ИХ СОДЕРЖАТ