Глава Следственного комитета РФ поручил расследовать избиение двух участников спецоперации на рынке "Садовод".
Бастрыкин взял под контроль дело об избиении военных на рынке "Садовод"
Комментарии
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Александр Ткаченко
Аккуратно отстёгивать почки. Ломать шаловливые ручки к тому же с поломанной челюстью очень не удобно орать русские свиньи. Ножки не трогать а то домой как будут добираться?
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1 час.
Наталья
Нужно было дождаться массового убийства людей чтобы начать действовать, а до этого на все призывы клали...
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55 мин.
Елена Таюрская
НАРОД РОССИИ ВЫМИРАЕТ . ВОТ И РЕШИЛИ ЭТУ ПУСТОТУ ЗАПОЛНИТЬ МИГРАНТАМИ . У НИХ НА 2 ГОДА 3 ОКОТА. ИМ С НАШИХ НАЛОГОВ НА ДЕТЕЙ ДЕНЬГИ ПЛАТИЛИ. НО СВИНЬЯМ ПОКАЗАЛОСЬ МАЛО. РОССИЯНАМ БЫ ТАК ПЛАТИЛИ. ДОЧЕРИ С 3 ДЕТКАМИ В ДЕКРЕТЕ ОТКАЗАЛИ В ПОСОБИИ НА ДЕТЕЙ. А В ЭТО ВРЕМЯ В СОСЕДНЕМ ОКНЕ В ПАРАНЖЕ ТАК ВОЗМУЩАЛАСЬ. ЧТО ВО ВРЕМЯ НЕ ПЛАТЯТ. С НАШИХ ПОДОХОДНЫХ ИХ СОДЕРЖАТ
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21 мин.
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