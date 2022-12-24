В Милане могут отменить балет с участием российского танцора Полунина

В театре «Арчимбольди» в итальянском Милане могут отменить запланированные на конец января балетные постановки «Распутин» с участием российского танцора Сергея Полунина, пишет La Corriera della Sera со ссылкой на режиссера Джанмарио Лонгони.
В театре «Арчимбольди» в итальянском Милане могут отменить запланированные на конец января балетные постановки «Распутин» с участием российского танцора Сергея Полунина, пишет La Corriera della Sera со ссылкой на режиссера Джанмарио Лонгони.
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