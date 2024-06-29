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"Предсказал революционную трагедию 1917 года и жёстко бичевал Запад": Кто такой Святитель Феофан, чьи заветы важны для каждого русского

"Предсказал революционную трагедию 1917 года и жёстко бичевал Запад": Кто такой Святитель Феофан, чьи заветы важны для каждого русского

Кто такой был Святитель Феофан, Затворник Вышенский, чьи заветы и сегодня важны для каждого русского человека? Учредитель Царьграда Константин Малофеев напомнил, что это был Святитель, который "предсказал революционную трагедию 1917 года и жёстко бичевал Запад и доморощенных либералов".

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