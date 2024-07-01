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США - террористическое государство

США - террористическое государство

ИЗВЕСТИЯ Террор – оружие слабого. Немцы, напав на нас, зверствовали так, что подняли против себя небывалую партизанскую войну, – наверное, потому, что исторический опыт научил их: русских все равно не одолеть.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Американцы - ПРОКЛЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ!!!   И ничего их не спасет....
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