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Погибшие российские добровольцы заявили о конфликте с командиром. В ситуации поручил разобраться Белоусов

Погибшие российские добровольцы заявили о конфликте с командиром. В ситуации поручил разобраться Белоусов

Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных Эрнеста и Гудвина Министр обороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил (ВС) РФ генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух российских бойцов с позывными Эрнест и Гудвин, служившими в 87-м отдельном стрелковом полке Южного военного округа (ЮВО).

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