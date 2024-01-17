Депутат Милонов объяснил свое предложение наказывать россиян за развод штрафами

МОСКВА, 17 января, ФедералПресс. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «ФедералПресс» заявил, что не предлагал наказывать россиян штрафами за расторжение брака, и призвал не сводить все к денежным вопросам.
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