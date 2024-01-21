Чернышенко: в 2023 году турпоток по России составил около 75 млн человек

Известия/Дмитрий Коротаев В 2023 году туристический поток по России, предварительно, составил около 75 миллионов человек, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе выступления на Дне спорта и туризма на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.