Вопрос прямого участия НАТО в конфликте на Украине не стоит, но Альянс продолжит поддерживать Киев. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Макрон: Не дадим России победить на Украине
Комментарии
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фарид сабиров
макарон он хорош только на ушах и то если клиент согласен. А так просто макарошка.
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12 час.
С С
Микронапалеончик! Россия и эту войну выиграет. Не сомневайся, гейропеец ты наш.
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6 час.
Юрий Золотарев
Макароша! Ты "не дашь победить России"... А "давалка" у тебя работает? И если "да", то - С-работает??
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1 час.
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