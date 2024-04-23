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Российские морпехи захватили комплексы Javelin ВСУ в Новомихайловке

Российские морпехи захватили комплексы Javelin ВСУ в Новомихайловке

Российские морпехи при освобождении населенного пункта Новомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) захватили ряд вооружений западного производства, включая американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

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