Хитрый план Сырского разрушили 1300 планирующих бомб Newsweek: ВСУ предпримут еще одну попытку прорыва в Курской области Украинские боевики могут предпринять новую попытку прорыва в Курской области.
Хитрый план Сырского разрушили 1300 планирующих бомб
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ed
Тот, у кого берут интервью показывает журналюге как нужно говорить на камеру, респект ему, но журналюге, его мурчанию, а не речи спеца жесткое замечание
Ответить
17 час.
E
Ed
Очень толково рассказал!
Ответить
17 час.
МБ
Михаил Бердников
Надеемся,что скоро будет закончено бомбардировками ФАБ-3000
Ответить
13 час.
Свежие комментарии