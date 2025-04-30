КНДР провела испытание систем вооружений нового эсминца

Global Look Press/Lantyukhov Sergey/news.ru КНДР 28 апреля провела испытания боевой применимости систем вооружений эсминца "Чвэ Рен", который спустили на воду на прошлой неделе, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
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