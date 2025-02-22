БлокнотРУ Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя недавние переговоры между Россией и США в Эр-Рияде, заявил, что Вашингтон может попытаться столкнуть Москву и Пекин, используя в качестве инструмента украинский кризис.
«Этого допустить нельзя»: Лукашенко предупредил Россию о новой угрозе от США
Комментарии
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Ингерман Ланская
болтовня - это совдепия. все 70 лет - языком по столу, а любой договор - брестский - со сдачей и контрибуцией..... а пенс.реформа кровавого упыря - 55/60 - когда большинство населения совдепии не доживало и до 40 - во где людоедская реформа, да и пенсии теоретически могли получить ДАЛЕКОООО не все граждане совка..... а при савейскай медицине детская смертность была Самой высокой в европе......
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2 час.
Ингерман Ланская
и давно Россия на сасилистическом пути? да и у Китая в каком месте этот сасилистический путь виднеется? в Китае больше всех в мире миллиардеров, частная собственность на средства производства , миллионы живут в нищете, пенсии получает только малая часть пенсионеров...... если где и есть сасилизьм так это в нищих недогосударствах - сев.корее и кубе - Это Витрины Сасилизьма!!!
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2 час.
Леонид Руси
Разделяй и влавствуй... Гейропа кучкуется и нам надо... Кто не в блоке, тот беззащитен... Но он должен быть полезным экономически, если хочет быть в семье. Так что всё просто. Каждый, кто от нас бежит... стремится попасть в другой прайд, хотя он там нафиг никому не нужет. Это волки-изгои... они хотят больше личных свобод в ущерб семье. Бегство всегда потеря дома... Наш дом... это главное что у нас есть...
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2 час.
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