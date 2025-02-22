Ингерман Ланская болтовня - это совдепия. все 70 лет - языком по столу, а любой договор - брестский - со сдачей и контрибуцией..... а пенс.реформа кровавого упыря - 55/60 - когда большинство населения совдепии не доживало и до 40 - во где людоедская реформа, да и пенсии теоретически могли получить ДАЛЕКОООО не все граждане совка..... а при савейскай медицине детская смертность была Самой высокой в европе......

Ингерман Ланская и давно Россия на сасилистическом пути? да и у Китая в каком месте этот сасилистический путь виднеется? в Китае больше всех в мире миллиардеров, частная собственность на средства производства , миллионы живут в нищете, пенсии получает только малая часть пенсионеров...... если где и есть сасилизьм так это в нищих недогосударствах - сев.корее и кубе - Это Витрины Сасилизьма!!!