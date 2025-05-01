👍 Крымские власти поздравили жителей полуострова с Днем весны и труда Первомай — праздник с давними и богатыми традициями.
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👍 Крымские власти поздравили жителей полуострова с Днем весны и труда Первомай — праздник с давними и богатыми традициями.