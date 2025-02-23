Россиян предупредили о возможных провокациях со стороны ВСУ в третью годовщину СВО

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. В третью годовщину специальной военной операции 24 февраля ветеран российской армии Сергей Гончаров из спецподразделения «Альфа» предупредил о возможных провокациях со стороны ВСУ.
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