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Парламентская газета

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Трамп назвал странным вопрос о вкладе США в восстановление Украины

Трамп назвал странным вопрос о вкладе США в восстановление Украины

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Белом доме, назвал странным вопрос о возможных вложениях США в восстановление Украины с учетом тех трат, которые уже ушли у Вашингтона на оказание помощи Киева.

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