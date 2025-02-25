Трамп назвал странным вопрос о вкладе США в восстановление Украины

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Белом доме, назвал странным вопрос о возможных вложениях США в восстановление Украины с учетом тех трат, которые уже ушли у Вашингтона на оказание помощи Киева.