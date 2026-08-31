РСЗО «Град» уничтожил укреплённый опорник ВСУ на Добропольском направлении

В Минобороны России рассказали, что военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» нанесли удар по укреплённому опорному пункту формирований ВСУ на Добропольском направлении.
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