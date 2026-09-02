Глава МИД Испании рассказал о поставках Украине ракет для Patriot

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по прибытии на неформальную встречу глав Министерств иностранных дел Европейского союза на курорте «Лощина друидов» в Ирландии заявил, что страна на протяжении долгого времени поставляет Украине ракеты для комплексов Patriot и продолжает это делать.