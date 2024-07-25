Волчье наше! Плачевная ситуация к западу от Авдеевки: ВСУ терпят поражение за поражением

Вооруженные силы Российской Федерации начали штурм села вскоре после его освобождения. Российские военные корреспонденты отмечают, что ситуация для боевиков Вооруженных сил Украины к западу от Авдеевки быстро ухудшается.
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