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ФАС возбудила дело против заправок «Атан» из-за высоких цен на топливо

ФАС возбудила дело против заправок «Атан» из-за высоких цен на топливо

Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило административное дело в отношении ООО «Кедр» — оператора сети автозаправок под брендом «Атан».

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