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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торпедо» победило «Спартак» – 1:0. 17-летний Скворцов забил гол, Костин отразил 29 бросков

«Торпедо» победило « Спартак » (1:0) в первом матче регулярного чемпионата-2026/27. Решающий гол в игре Фонбет Чемпионата КХЛ забил  17-летний нападающий « Торпедо » Сергей Скворцов.

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