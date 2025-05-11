Кузбассовцев предупредили о сильной непогоде

Глава научного отдела гидрометцентра РФ Вильфанд предостерег кузбассовцев о сильной непогоде.Руководитель научного отдела Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил жителей Кузбасса о приближении экстремальных погодных условий.
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