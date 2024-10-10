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Пресса США: Блинкен лжёт в своей статье о якобы успешной стратегии обновления Америки

Пресса США: Блинкен лжёт в своей статье о якобы успешной стратегии обновления Америки

Глава Госдепа США Энтони Блинкен откровенно лжет в своей статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs и озаглавленной «Стратегия обновления Америки».

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Комментарии
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Evgenija Palette
ОН БРЕШЕТ НЕ ТОЛЬКО В ЭТОЙ СТАТЬЕ... ПРИРОДА У НЕГО ТАКАЯ...
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