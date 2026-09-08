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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс не выступят на этапах Гран-при в этом сезоне

Бронзовые призеры чемпионата Европы-2024 Эллисон Рид и  Саулюс Амбрулевичюс , выступающие за Литву в танцах на льду, снялись с серии Гран-при в нынешнем сезоне.

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