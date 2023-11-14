Против Слепакова* потребовали возбудить уголовное дело за песню

Против Слепакова* потребовали возбудить уголовное дело за песнюСемен СлепаковПротив популярного комика и барда Семена Слепакова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) потребовали возбудить уголовное дело за оскорбительную песню «Нерусский».
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