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Мороз и солнце: опубликован прогноз погоды в Новосибирске на последние дни декабря

Мороз и солнце: опубликован прогноз погоды в Новосибирске на последние дни декабря

В ближайшие несколько дней жителей столицы Сибири ждёт морозная погода.Погодные сервисы в Новосибирске опубликовали прогноз погоды на начавшуюся неделю и последние дни декабря.

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