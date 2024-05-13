За сегодня важное:

**** Из курилки: Белоусов — жесткий государственник и один из немногих, за кем не тянется шлейф коррупционных скандалов В армии его могут и не любить, но персонажи вроде замминистра обороны Иванова теперь с высокой долей вероятности исчезнут из военного ведомства.