За сегодня важное:

**** Из курилки: Белоусов — жесткий государственник и один из немногих, за кем не тянется шлейф коррупционных скандалов В армии его могут и не любить, но персонажи вроде замминистра обороны Иванова теперь с высокой долей вероятности исчезнут из военного ведомства.
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