За сегодня важное:

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    Вообще пиндосне нужно закрыть наш урановый рынок.В Белом доме объя...
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    Ну это как воспитали , поживём увидимПреемник

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**** Из курилки: Белоусов — жесткий государственник и один из немногих, за кем не тянется шлейф коррупционных скандалов В армии его могут и не любить, но персонажи вроде замминистра обороны Иванова теперь с высокой долей вероятности исчезнут из военного ведомства.

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