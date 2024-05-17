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Закон, порядок, государство

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Правоохранителями Кабардино-Балкарии задержаны взяткодатель и посредница коррупционного деяния

В Кабардино-Балкарской Республике начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Урванскому району передала руководству территориального отдела полиции информацию о том, что 36-летняя жительница села Герменчик предложила ей незаконное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей за оказание содействия в оформлении гражданства Российской Федерации двум иностранцам без их явки в подразделение миграции.

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