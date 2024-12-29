Марк Пристли: Уверен, у Переса есть варианты на 2025 год

Getty Images / Red Bull Content PoolБывший инженер McLaren Марк Пристли считает, что автоспортивная карьера Серхио Переса не окончена, несмотря на увольнение мексиканца из Red Bull по окончании сезона-2024 в Формуле 1.
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