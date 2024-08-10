Противник понёс потери и был выбит из занятой им части села Мартыновка в Курской области В Курской области продолжаются интенсивные боевые действия.
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Противник понёс потери и был выбит из занятой им части села Мартыновка в Курской области В Курской области продолжаются интенсивные боевые действия.
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