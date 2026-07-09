В Госдуме предложили снизить пошлину за регистрацию брака до 1 рубля

Госпошлина за регистрацию брака должна составлять всего 1 рубль, а не 350 рублей. Соответствующий законопроект на отзыв в правительство РФ направил первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев.